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Нокдаун у кожному раунді: Сіренко достроково переміг Барра

Владислав Уткін — 5 червня, 08:47
Нокдаун у кожному раунді: Сіренко достроково переміг Барра

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (20-0, 17 КО) здобув дострокову перемогу над американцем Кейтом Барром (21-16-1, 8 КО).

Бій тривав чотири раунди, у кожному з яких українець відправляв суперника у нокдаун. Після останнього падіння Барра рефері зупинив бій та зафіксував перемогу Сіренка технічним нокаутом у четвертому раунді.

Зазначимо, що це другий поєдинок Сіренка у 2024 році. Нагадаємо, боксер виходив на ринг на початку квітня — тоді він уже в третьому раунді нокатував Деона Ронні Гейла (5-17-1, 4 КО). Той бій для Владислава став поверненням після перерви тривалістю 2 з половиною роки.

Бокс Владислав Сіренко

Владислав Сіренко

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