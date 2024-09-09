Став відомий наступний суперник Сіренка

Український боксер надважкої вагової категорії Владислав Сіренко (21-0, 18 KO) дізнався ім’я свого наступного суперника.

Про це стало відомо з порталу BoxRec.

29-річний киянин зустрінеться з Брендоном Кармаком (7-5-3, 4 КО), який переміг лише в одному зі своїх останніх п’яти поєдинків. Бій відбудеться 1 жовтня у Нешвіллі, штат Теннесі, США.

Нагадаємо, що у квітні Сіренко здійснив довгоочікуване повернення на ринг після паузи тривалістю 2,5 роки. Владислав без проблем розбив Деона Ронні Гейла (5-17-1, 4 КО). Післяж того він у такому ж домінантному стилі переміг іншого джорнімена Кейта Барра (21-16-1, 8 КО).