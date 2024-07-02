Визначився наступний суперник непереможного українського надважковаговика

Непереможний український надважковаговик Андрій Новицький (11-0, 9 КО) свій наступний поєдинок проведе 27 липня у США.

Про це повідомляє vRINGe.

Його суперником стане американець Кіт Райделл Мейс-молодший (15-2, 14 КО). Бій відбудеться у Мелроузі, США.

Свій останній бій Новицький провів на вечорі боксу в американському Шелбівіллі. У поєдинку з чотирма нокдаунами він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над бразильцем Джексоном дос Сантосом (22-17, 20 КО).

Зазначимо, що 28-річний боксер розпочав професійну кар'єру в лютому 2023 року. Відтоді перемагав у всіх 11 поєдинках, зокрема у дев'яти — достроково.