Новицький у поєдинку з чотирма нокдаунами переміг бразильця дос Сантоса

Український надважковаговик Андрій Новицький (11-0, 9 КО) здобув свою 11-ту перемогу у профі на вечорі боксу в Шелбівіллі, США.

Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над бразильцем Джексоном дос Сантосом (22-17, 20 КО). Боксери пройшли всю дистанцію 8-раундового поєдинку, під час якого Новикький чотири рази відправляв суперника в нокдаун.

Зазначимо, що 28-річний Новицький розпочав професійну кар'єру в лютому 2023 року. Відтоді перемагав у всіх 11 поєдинках, зокрема у дев'яти — достроково.

Напередодні Олександр Гвоздик програв Давіду Бенавідесу в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.