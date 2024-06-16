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Новицький у поєдинку з чотирма нокдаунами переміг бразильця дос Сантоса

Олександр Булава — 16 червня, 19:23
Новицький у поєдинку з чотирма нокдаунами переміг бразильця дос Сантоса

Український надважковаговик Андрій Новицький (11-0, 9 КО) здобув свою 11-ту перемогу у профі на вечорі боксу в Шелбівіллі, США.

Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над бразильцем Джексоном дос Сантосом (22-17, 20 КО). Боксери пройшли всю дистанцію 8-раундового поєдинку, під час якого Новикький чотири рази відправляв суперника в нокдаун.

Зазначимо, що 28-річний Новицький розпочав професійну кар'єру в лютому 2023 року. Відтоді перемагав у всіх 11 поєдинках, зокрема у дев'яти — достроково.

Напередодні Олександр Гвоздик програв Давіду Бенавідесу в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

Бокс Новицький

Бокс

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