Андерсон проведе бій в андеркарді поєдинку Вордлі – Дюбуа

Американський надважковаговик Джаред Андерсон (18-1 15 КО) проведе бій в андеркарді поєдинку Даніеля Дюбуа та Фабіо Вордлі.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Його суперником стане британець Соломон Дакрес (10-1, 3 КО). Вечір боксу відбудеться 9 травня у Манчестері.

Це буде перший поєдинок Джареда за Queensberry Promotions, з якою він напередодні підписав контракт.

Андерсон востаннє виходив на ринг у лютому минулого року, коли переміг одноголосним рішенням суддів Маріоса Колліаса. Це був перший бій Джареда після дострокової поразки від конголезького надважковаговика Мартіна Баколе, яка стала для американця першою у його кар'єрі на профі-рингу.

Нагадаємо, у 2022 році Андерсон вийшов переможцем після поєдинку з українцем Андрієм Руденко.

Декрес востаннє бився в липні, коли переміг за очками Владислава Сіренка.