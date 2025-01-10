Андерсон проведе бій в андеркарді поєдинку Берінчика

Американський надважковаговик Джаред Андерсон (17-1 15 КО) 14 лютого проведе бій в андеркарді поєдинку між чемпіоном WBO у легкій вазі Денисом Берінчиком (19-0, 9 КО) та американцем Кейшоном Девісом (11-0, 7 KO)

Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Суперником американця стане 33-річний представник Греції Маріос Колліос (12-3-1, 10 КО). Вечір боксу відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку та пройде в "Madison Square Garden".

Нагадаємо, Джаред у ніч із 3 на 4 серпня у Лос-Анджелесі програв нокаутом Мартіну Баколе. Це була його перша поразка на профі-рингу.

У 2022 році Андерсон вийшов переможцем після поєдинку з українцем Андрієм Руденко.