Ф'юрі назвав майбутнє надважкого дивізіону
Ексчемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) вважає, що Мозес Ітаума (12−0, 10 КО) і Джаред Андерсон (18−1, 15 КО) є майбутнім надважкої ваги.
Про це британський боксер розповів у коментарі Kanał Sportowy.
"Я думаю, що це Мозес Ітаума і Джаред Андерсон, якщо він зможе повернутися до своєї колишньої форми.
На шляху цих молодих хлопців багато перешкод. Потрібно не просто бути талановитим, уміти битися чи бути сильним і потужним. Потрібно набагато більше. Це лише невеликий відсоток від того, щоб стати повноцінним бійцем.
Ви повинні мати правильних людей навколо себе. Ви повинні перебувати в правильному місці в правильний час і отримати правильні бої. Це дуже складна гра в шахи", – розповів Ф'юрі.
Нагадаємо, минулими вихідними Мозес видовищним нокаутом переміг Майка Балогуна. Андерсон у серпні минулого року програв Мартіну Баколе, а в лютому 2025 року за очками переміг маловідомого грека Маріоса Колліаса.