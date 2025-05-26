Ф'юрі назвав майбутнє надважкого дивізіону

Ексчемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) вважає, що Мозес Ітаума (12−0, 10 КО) і Джаред Андерсон (18−1, 15 КО) є майбутнім надважкої ваги.

Про це британський боксер розповів у коментарі Kanał Sportowy.

"Я думаю, що це Мозес Ітаума і Джаред Андерсон, якщо він зможе повернутися до своєї колишньої форми.

На шляху цих молодих хлопців багато перешкод. Потрібно не просто бути талановитим, уміти битися чи бути сильним і потужним. Потрібно набагато більше. Це лише невеликий відсоток від того, щоб стати повноцінним бійцем.

Ви повинні мати правильних людей навколо себе. Ви повинні перебувати в правильному місці в правильний час і отримати правильні бої. Це дуже складна гра в шахи", – розповів Ф'юрі.