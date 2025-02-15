Андерсон здолав грека Колліаса в андеркарді бою Берінчик – Девіс

Американський надважковаговик Джаред Андерсон (18-1 15 КО) переміг грека Маріоса Колліаса (12-4-1, 10 КО) в андеркарді поєдинку Берінчик – Девіс.

Андерсон повністю контролював хід зустрічі. У підсумку він одержав перемогу одноголосним рішенням суддів у 10-раундовому протистоянні: 99-91, 99-91 і 98-92.

Це був перший бій Джареда після дострокової поразки від конголезького надважковаговика Мартіна Баколе, яка стала для американця першою у його кар'єрі на профі-рингу.

Нагадаємо, у 2022 році Андерсон вийшов переможцем після поєдинку з українцем Андрієм Руденко.

Колліас у своєму останньому поєдинку вже у першому раунді нокаутував грузинського боксера Тамазау Ізорію.