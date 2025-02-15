Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Андерсон здолав грека Колліаса в андеркарді бою Берінчик – Девіс

Олександр Булава — 15 лютого 2025, 11:21
Андерсон здолав грека Колліаса в андеркарді бою Берінчик – Девіс
Getty Images

Американський надважковаговик Джаред Андерсон (18-1 15 КО) переміг грека Маріоса Колліаса (12-4-1, 10 КО) в андеркарді поєдинку Берінчик – Девіс.

Андерсон повністю контролював хід зустрічі. У підсумку він одержав перемогу одноголосним рішенням суддів у 10-раундовому протистоянні: 99-91, 99-91 і 98-92.

Це був перший бій Джареда після дострокової поразки від конголезького надважковаговика Мартіна Баколе, яка стала для американця першою у його кар'єрі на профі-рингу.

Нагадаємо, у 2022 році Андерсон вийшов переможцем після поєдинку з українцем Андрієм Руденко.

Колліас у своєму останньому поєдинку вже у першому раунді нокаутував грузинського боксера Тамазау Ізорію.

Джаред Андерсон

Джаред Андерсон

Андерсон проведе бій в андеркарді поєдинку Берінчика
Найдурніший бій: Арум – про свого боксера
Промоутер назвав суперника, з яким має зустрітися чемпіон Великої Британії
Баколе у поєдинку з трьома нокдаунами переміг Андерсона
Визначився наступний суперник Вайлдера після бою з Чжилеєм

Останні новини