41-річний албанець відмовився від поєдинку з Кабаєлом

41-річний албанський надважковаговик Нельсон Хіса (25-0, 23 КО) відмовився від поєдинку з володарем титулу WBC Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

Бій між боксерами мав відбутися у листопаді. Queensberry Воррена представляє інтереси обох бійців.

"Хіса прийшов до офісу, ми домовилися про умови – контракт та все інше було оформлено – а за кілька днів він надіслав повідомлення, в якому сказав, що не хоче битися.

Тож ми рухаємося далі. Наступного тижня ми оголосимо про бій Агіта. Зараз я займаюся виключно справами Агіта Кабаєла в Німеччині. У нього буде суперник із топ-10, і він захищатиме свій титул. А наступного року він планує провести об'єднавчий бій.

Мені важко зрозуміти, як хтось може відмовитися від бою за титул чемпіона світу. Більшість бійців мріють битися за титул чемпіона світу", – сказав Воррен.