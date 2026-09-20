41-річний албанець відмовився від поєдинку з Кабаєлом
41-річний албанський надважковаговик Нельсон Хіса (25-0, 23 КО) відмовився від поєдинку з володарем титулу WBC Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).
Про це розповів промоутер Френк Воррен.
Бій між боксерами мав відбутися у листопаді. Queensberry Воррена представляє інтереси обох бійців.
"Хіса прийшов до офісу, ми домовилися про умови – контракт та все інше було оформлено – а за кілька днів він надіслав повідомлення, в якому сказав, що не хоче битися.
Тож ми рухаємося далі. Наступного тижня ми оголосимо про бій Агіта. Зараз я займаюся виключно справами Агіта Кабаєла в Німеччині. У нього буде суперник із топ-10, і він захищатиме свій титул. А наступного року він планує провести об'єднавчий бій.
Мені важко зрозуміти, як хтось може відмовитися від бою за титул чемпіона світу. Більшість бійців мріють битися за титул чемпіона світу", – сказав Воррен.
Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Агіт здолав технічним нокаутом поляка Даміана Книбу (18-1, 11). Вони бились у січні.
Хіса востаннє виходив у ринг в андеркарді поєдинку Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича. 41-річний албанець переміг норвежця Томаса Нармо (14-1, 14 КО), зберігши бездоганний професійний рекорд.