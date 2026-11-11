Вдруге змінилася дата наступного бою непереможеного українського боксера

Український боксер Андрій Новицький (16-0, 12 КО) дізнався нову дату та суперника для наступного бою.

Дату поєдинку боєць оголосив у своєму профілі в Інстаграмі.

Непереможений українець повернеться на ринг вже 27 листопада 2026 року, але опонента він не назвав.

Нова дата наступного бою Новицького Скриншот

Натомість портал BoxRec зазначає, що у найближчому бою Новицький зустрінеться з американським боксером нігерійського походження Кінгслі Ібехом (17-3-1, 15 КО). 32-річний Ібех наприкінці червня 2026-го нокаутував у 4-му раунді Данте Стоуна у США.

Протистояння Новицького проти Ібеха відбудеться на "Pechanga Resort Casino" у місті Печанга (штат Каліфорнія, США).

Нагадаємо, що раніше була інформація, що Андрій вийде на ринг 7 листопада проти американця Нормана Нілі. Згодом цей 10-раундовий двобій був перенесений на 4 грудня та повинен був відбутися у "Watsco Center" в Маямі.

Зазначимо, що Новицький входить до першої десятки рейтингу WBC. Свій останній бій українець провів у квітні в США, де в четвертому раунді нокаутував американського суперника Александера Флореса.