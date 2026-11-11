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Вдруге змінилася дата наступного бою непереможеного українського боксера

Софія Кулай — 11 листопада 2026, 10:34
Вдруге змінилася дата наступного бою непереможеного українського боксера
Андрій Новицький
instagram.com/novitskyi_rmp

Український боксер Андрій Новицький (16-0, 12 КО) дізнався нову дату та суперника для наступного бою.

Дату поєдинку боєць оголосив у своєму профілі в Інстаграмі.

Непереможений українець повернеться на ринг вже 27 листопада 2026 року, але опонента він не назвав.

Нова дата наступного бою Новицького
Нова дата наступного бою Новицького
Скриншот

Натомість портал BoxRec зазначає, що у найближчому бою Новицький зустрінеться з американським боксером нігерійського походження Кінгслі Ібехом (17-3-1, 15 КО). 32-річний Ібех наприкінці червня 2026-го нокаутував у 4-му раунді Данте Стоуна у США.

Протистояння Новицького проти Ібеха відбудеться на "Pechanga Resort Casino" у місті Печанга (штат Каліфорнія, США).

Нагадаємо, що раніше була інформація, що Андрій вийде на ринг 7 листопада проти американця Нормана Нілі. Згодом цей 10-раундовий двобій був перенесений на 4 грудня та повинен був відбутися у "Watsco Center" в Маямі.

Зазначимо, що Новицький входить до першої десятки рейтингу WBC. Свій останній бій українець провів у квітні в США, де в четвертому раунді нокаутував американського суперника Александера Флореса.

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