Алі Башир: Дуже складно знайти суперника Сіренку

Непереможний український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (20-0, 17 КО) має проблему з вибором суперників.

Про це розповів тренер українця Джеймс Алі Башир в ефірі Seconds Out.

"Бокс — це справді обережний бізнес. У нас не так багато опонентів, які готові вийти в ринг проти непереможеного бійця. Знайти тих, хто погодиться на бій із Владом Сіренком, зараз дуже складно.

Моя філософія проста: ти не можеш боротися з топовими бійцями, якщо постійно зустрічаєшся з тими, чий рівень набагато нижчий. Ми намагаємось залишатися активними, але цього недостатньо. Не можна просто тренуватися та спарингувати, думаючи, що це підготує тебе психологічно до серйозного випробування. Ми б'ємося з тими опонентами, які доступні.

Я попереджаю Владислава, що це може виявитися проблемою, бо бачив, як таке трапляється у моїй кар'єрі. Коли настає момент великого бою, боєць не готовий. Я просто раджу йому бути терплячим і рухатись уперед", — сказав Алі Башир.