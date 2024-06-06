Алі Башир: Дуже складно знайти суперника Сіренку
Непереможний український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (20-0, 17 КО) має проблему з вибором суперників.
Про це розповів тренер українця Джеймс Алі Башир в ефірі Seconds Out.
"Бокс — це справді обережний бізнес. У нас не так багато опонентів, які готові вийти в ринг проти непереможеного бійця. Знайти тих, хто погодиться на бій із Владом Сіренком, зараз дуже складно.
Моя філософія проста: ти не можеш боротися з топовими бійцями, якщо постійно зустрічаєшся з тими, чий рівень набагато нижчий. Ми намагаємось залишатися активними, але цього недостатньо. Не можна просто тренуватися та спарингувати, думаючи, що це підготує тебе психологічно до серйозного випробування. Ми б'ємося з тими опонентами, які доступні.
Я попереджаю Владислава, що це може виявитися проблемою, бо бачив, як таке трапляється у моїй кар'єрі. Коли настає момент великого бою, боєць не готовий. Я просто раджу йому бути терплячим і рухатись уперед", — сказав Алі Башир.
Напередодні Сіренко здобув дострокову перемогу над американцем Кейтом Барром (21-16-1, 8 КО). Це був другий поєдинок українця у 2024 році. Боксер виходив на ринг на початку квітня — тоді він уже в третьому раунді нокатував Деона Ронні Гейла (5-17-1, 4 КО). Той бій для Владислава став поверненням після перерви тривалістю 2 з половиною роки.