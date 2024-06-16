Окей, п***й: Бенавідес розповів, що бився проти Гвоздика із травмою

Американський боксер Давід Бенавідес (29-0, 24 КО) зазнав пошкодження руки та розсічення над оком за місяць до бою проти Олександра Гвоздика (20-2, 16 КО).

Про це він розповів на пресконференції після поєдинку.

"Приблизно за місяць до бою я порвав сухожилля правої руки. Також у мене було розсічення над оком. Але я сказав: "Окей, п***й". Треба продовжувати, я не можу скасувати цей вечір боксу.

Це й було причиною, чому не викидав так багато ударів у бою. Як бачите, моя рука не дуже в порядку, в мене розірване сухожилля. Але я все одно домінував у ринзі, забрав кожен раунд проти великого колишнього чемпіона світу", — сказав Бенавідес.

Зазначимо, що Гвоздик викинув 699 ударів, але американець був набагато точнішим, влучивши 163 з 349 силових ударів.