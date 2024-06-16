Гвоздик викинув більше ударів за Беневідеса, американець — був точнішим
Український боксер Олександр Гвоздик (20-2-1, 16 КО) викинув більше ударів за Давіда Бенавідеса (29-0-0, 24 КО) у поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.
Українець викинув 699 ударів за 12 раундів і лише 163 були точними. На рахунку Гвоздика 55/311 джебів та 108/388 силових ударів.
Бенавідес був набагато точнішим 233 вдалих удари з 521-го. Він влучив 60/172 джебів та 163/349 силові удари.
Нагадаємо, що одностайним рішенням суддів перемогу здобув американський боксер. Поєдинок проходив у андеркарді бою Джервонта Девіс — Френк Мартін, де чемпіон зміг захистити свій титул нокаутом у 8-му раунді.