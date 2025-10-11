Українська правда
Стальченко здобув перемогу на вечорі боксу в Польщі

Олександр Булава — 11 жовтня 2025, 22:44
Український боксер Віталій Стальченко здобув перемогу на вечорі боксу в польському місті Бялосток.

Українець за підсумками восьми раундів здолав представника Боснії і Герцеговини Джемала Бошняка – 79-73, 79-73, 80-72.

На професійному ринзі це 12-та перемога для Віталія Стальченка, при одній поразці (Цотні Рогаві на WBC Grand Prix).

У своєму попередньому поєдинку, який відбувся 25 липня цього року у Тбілісі (Грузія), Стальченко здобув впевнену перемогу технічним нокаутом у першому раунді над Мухіддіном Раджапбаєвим.

Нагадаємо, напередодні український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол здобув перемогу над 32-річним іспанцем Алехандро Мойєю.

