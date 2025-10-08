Стальченко проведе бій у Польщі 11 жовтня

Український боксер Віталій Стальченко повертається на ринг та проведе бій проти суперника з Боснії та Герцеговини.

11 жовтня український боксер зустрінеться з Джемалом Бошняком.

Бій відбудеться у польському місті Бялосток у рамках вечора професійного боксу. Поєдинок проходитиме у ваговій категорії крузервейт (до 91 кг) і розрахований на вісім раундів. Для Стальченка це стане ще одним кроком у напрямку до топових позицій у дивізіоні.

На професійному ринзі Віталій Стальченко має рекорд 11 перемог і 1 поразку. Його суперник, Джемал Бошняк, провів більше боїв і має статистику 7 перемог, 10 поразок та 1 нічия.

У своєму попередньому поєдинку, який відбувся 25 липня цього року у Тбілісі (Грузія), Стальченко здобув впевнену перемогу технічним нокаутом у першому раунді над Мухіддіном Раджапбаєвим.

Раніше Стальченко поступився Рогаві у рамках Гран-прі WBC у Саудівській Аравії.