Постол у кривавому поєдинку здолав Мойю та завоював IBO International

Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол (33-5, 13 КО) здобув перемогу над 32-річним іспанцем Алехандро Мойєю (22-3, 12 КО) у бою під час вечора боксу в Києві.

Поєдинок пройшов усю дистанцію, за його підсумками усі судді віддали перевагу українцю – 100-90, 98-93, 97-93.

Зауважимо, що в одному з епізодів Постол отримав розсічення на обличчі: Алехандро після небезпечного удару зачепив його головою. Але це не завадило Віктору здобути титул IBO International.

Нагадаємо, що в андеркарді цього поєдинку український боксер легкої вагової категорії Ярослав Харциз (8-0, 6 КО) переміг аргентинця Франко Андреса Кахаля (7-5-1, 2 КО).