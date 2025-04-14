Троє українських надважковаговиків візьмуть участь у Гран-прі WBC у Саудівської Аравії

Всесвітня боксерська рада (WBC) оголосила всіх учасників Гран-прі в надважкій вазі (до 90,7 кг), у списку троє українських боксерів.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Участь у Гран-прі візьмуть українці: Цотне Рогава (10-0, 7 КО), Віталій Стальченко (9–0, 6 КО), Павло Юськів (6–0, 2 КО).

Водночас зі списку зник дворазовий чемпіон України з боксу (2022, 2023) Дмитро Ловчинський. Причини його відсутності наразі невідомі.

Гран-прі буде проведено в 5 етапів. Перший (1/16 фіналу) відбудеться у квітні. Другий (1/8 фіналу) – в червні. Третій (чвертьфінали) – в серпні. Півфінали – в жовтні, а фінал – в грудні 2025 року.

Раніше стали відомі гонорари учасників та переможців Гран-прі.