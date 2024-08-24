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Ортіс: Вважаю, що здобув переконливу перемогу над Богачуком

Руслан Травкін — 24 серпня, 11:41
Ортіс: Вважаю, що здобув переконливу перемогу над Богачуком
Сергій Богачук та Вірджіл Ортіс
Getty images

Американський боксер Вірджіл Ортіс (22-0, 21 KO) прокоментував перемогу над Сергієм Богачуком (24-2, 23 KO). Він вважає, що виграв заслужено, тому не планує проводити реванш з українцем.

Його слова цитує сайт Boxing Scene.

"Я завдав більше ударів, мої удари були ефективнішими. Я тиснув на нього більшу частину часу, а у мене серйозних проблем не було. Я є для себе своїм жорстким критиком, і чесно вважаю, що здобув переконливу перемогу.

Першого нокдауну взагалі не було, а після другого я так розлютився, що одразу вирішив — ти від мене не втечеш. Так що тут нема про що більше говорити, я йду далі.

Чекаю, якого суперника отримаю в наступному поєдинку", — сказав Ортіс.

Нагадаємо, Богачук поступився американцю у бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі рішенням більшості суддів.

Бокс Сергій Богачук Вірджіл Ортіс

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