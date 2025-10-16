Вихрист впевнено переміг боснійця у першому раунді

Український суперважковаговик Віктор Вихрист (16-1, 9 KO) здобув чергову ефектну перемогу на професіональному рингу.

У румунському Брашові він зустрівся з боснійцем Бояном Честічем. Поєдинок був запланований як рейтинговий та мав тривати шість раундів, однак закінчився значно швидше.

Вихрист упевнено контролював бій, переважаючи опонента в силі, швидкості та техніці. Після одностороннього першого раунду команда Честіча зняла свого боксера з бою, щоб уникнути нокауту.

Уже відомо, що наступний бій українець проведе на початку грудня в Німеччині. Ім’я майбутнього суперника ще узгоджується, але Вихрист вже наприкінці жовтня вирушить до Гамбурга, де розпочне підготовку.

