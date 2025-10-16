Чухаджян – шостий кращий боксер світу у напівсередній вазі

Український боксер напівсередньої вагової категорії Карен Чухаджян (26–3, 14 KO) піднявся на шосте місце у світовому рейтингу.

Про це свідчить рейтинг BoxRec.

Чухаджян володіє титулами WBO та IBF International, а свої позиції у рейтингу він покращив завдяки впевненій перемозі нокаутом над аргентинцем Жоелем Мафудом, яку здобув 11 жовтня у Ризі (Латвія).

Наразі перше місце у рейтингу BoxRec займає американець Девін Гейні, який у листопаді має провести бій проти Браяна Нормана. Таким чином, Чухаджян наблизився до еліти дивізіону та знову може претендувати на великі поєдинки.

Також Карен є другим найкращим боксером України незалежно від вагової категорії після Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Раніше Чухаджян прокоментував свою перемогу над Жоелем Мафауадом.