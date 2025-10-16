Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чухаджян – шостий кращий боксер світу у напівсередній вазі

Володимир Варуха — 16 жовтня 2025, 12:28
Чухаджян – шостий кращий боксер світу у напівсередній вазі
Карен Чухаджян
Chukhadzhian (instagram.com)

Український боксер напівсередньої вагової категорії Карен Чухаджян (26–3, 14 KO) піднявся на шосте місце у світовому рейтингу.

Про це свідчить рейтинг BoxRec.

Чухаджян володіє титулами WBO та IBF International, а свої позиції у рейтингу він покращив завдяки впевненій перемозі нокаутом над аргентинцем Жоелем Мафудом, яку здобув 11 жовтня у Ризі (Латвія).

Наразі перше місце у рейтингу BoxRec займає американець Девін Гейні, який у листопаді має провести бій проти Браяна Нормана. Таким чином, Чухаджян наблизився до еліти дивізіону та знову може претендувати на великі поєдинки.

Також Карен є другим найкращим боксером України незалежно від вагової категорії після Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Раніше Чухаджян прокоментував свою перемогу над Жоелем Мафауадом.

Бокс Карен Чухаджян

Бокс

Усик показав, як донечка зробила йому нову зачіску: ніжне відео розчулило фанатів
Пулев замість Ітауми проведе бій проти росіянина, якого перемагав Усик – інсайдер
Онук Мейвезера вже у ринзі: 4-річний хлопчик тренується під керівництвом легенди боксу
Воррен назвав "найбільшого невдаху" у своїй кар'єрі
Йому потрібен гідний суперник, – Віанелло пояснив, чому Джошуа не битиметься із Махмудовим

Останні новини