Шелестюк проведе бій проти венесуельця у Еквадорі

Бронзовий призер Олімпіади-2012 у Лондоні Тарас Шелестюк (20-0-1, 18 КО) проведе свій наступний бій проти венесуельського боксера Ентоні Саеза (5-6-1, 4 КО).

Про це повідомляє LuckyPunch.

Поєдинок українця заплановано на 8 листопада у столиці Еквадору – Кіто.

Десятираундовий бій стане головною подією вечора боксу. Для Шелестюка це буде черговий етап на шляху повернення до великих поєдинків після тривалої паузи.

Нагадаємо, востаннє Тарас Шелестюк виходив у ринг у липні цього року, коли здобув перемогу над американським ветераном Родрікусом Лівсі.

Раніше повідомлялося, що українець Карен Чухаджян може провести великий бій.