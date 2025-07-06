Нокаут після трирічної паузи: Шелестюк упевнено розібрався з американцем Лівсі

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (20-0-1, 14 КО) успішно повернувся на ринг після трирічної паузи.

У місті Шривпорт (США) він нокаутував американця Роддрікуса Лівсі (12-5-1, 9 КО).

У другому раунді Тарас загнав опонента в кут і серіями "добив". Вирішальним став боковий з лівої, після якого Лівсі впав на настіл рингу.

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Тарас Шелестюк (Україна) – Роддрікус Лівсі (США) КО 2

Let's be honest, in combat sports, hard knockouts definitely captivate us.

The unbeaten Ukrainian Olympian Taras Shelestyuk (20-0-1) 🇺🇦 brutally knocks out Roddricus Livsey (12-5-1) 🇺🇸 in the second round of their super welterweight bout in Shreveport, Louisiana, USA.

Livsey… pic.twitter.com/P9bdGoTLQW — Permante (@PermantexG) July 6, 2025

39-річний Шелестюк ставав чемпіоном світу 2011 року. На Олімпійських іграх у Лондоні здобув бронзову медаль.

Нагадаємо, спочатку суперником 39-річного українця мав бути аргентинець Крістіан Хавʼєр Аяла (13-2-1, 4 КО). Бій мав відбутися 30 січня у Монреалі, однак скасували через травму в представника Аргентини.

Зазначимо, що останній до сьогодні офіційний поєдинок Тарас відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.