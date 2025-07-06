Нокаут після трирічної паузи: Шелестюк упевнено розібрався з американцем Лівсі
Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (20-0-1, 14 КО) успішно повернувся на ринг після трирічної паузи.
У місті Шривпорт (США) він нокаутував американця Роддрікуса Лівсі (12-5-1, 9 КО).
У другому раунді Тарас загнав опонента в кут і серіями "добив". Вирішальним став боковий з лівої, після якого Лівсі впав на настіл рингу.
Бокс
Тарас Шелестюк (Україна) – Роддрікус Лівсі (США) КО 2
39-річний Шелестюк ставав чемпіоном світу 2011 року. На Олімпійських іграх у Лондоні здобув бронзову медаль.
Нагадаємо, спочатку суперником 39-річного українця мав бути аргентинець Крістіан Хавʼєр Аяла (13-2-1, 4 КО). Бій мав відбутися 30 січня у Монреалі, однак скасували через травму в представника Аргентини.
Зазначимо, що останній до сьогодні офіційний поєдинок Тарас відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.