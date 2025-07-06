Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Нокаут після трирічної паузи: Шелестюк упевнено розібрався з американцем Лівсі

Руслан Травкін — 6 липня 2025, 06:47
Нокаут після трирічної паузи: Шелестюк упевнено розібрався з американцем Лівсі
Тарас Шелестюк

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (20-0-1, 14 КО) успішно повернувся на ринг після трирічної паузи.

У місті Шривпорт (США) він нокаутував американця Роддрікуса Лівсі (12-5-1, 9 КО).

У другому раунді Тарас загнав опонента в кут і серіями "добив". Вирішальним став боковий з лівої, після якого Лівсі впав на настіл рингу.

Бокс

Тарас Шелестюк (Україна) – Роддрікус Лівсі (США) КО 2

39-річний Шелестюк ставав чемпіоном світу 2011 року. На Олімпійських іграх у Лондоні здобув бронзову медаль. 

Нагадаємо, спочатку суперником 39-річного українця мав бути аргентинець Крістіан Хавʼєр Аяла (13-2-1, 4 КО). Бій мав відбутися 30 січня у Монреалі, однак скасували через травму в представника Аргентини.

Зазначимо, що останній до сьогодні офіційний поєдинок Тарас відбувся в березні 2022 року. Тоді судді не визначили переможця в близькому бою з венесуельцем Габріелем Маестро.

нокаут Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк

Визначився наступний суперник Шелестюка
Шелестюк назвав потенційні дати наступного поєдинку
Скоро укладу угоду: Шелестюк – про наступний бій
Шелестюк анонсував свій наступний бій
Бій Шелестюка у Монреалі скасували

Останні новини