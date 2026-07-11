Хижняк проведе бій в андеркарді поєдинку Джошуа

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк (1-0, 1 КО) проведе свій другий бій у професійному боксі.

Про це повідомляє Lucky Punch.

30-річний боксер вийде на ринг в андеркарді поєдинку ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29‑4, 26 КО) з албанцем Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО). Цей вечір боксу відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді.

Ім'я суперника українця поки що невідоме. Зараз Хижняк завершує тренувальний табір на Олімпійській базі "Конча-Заспа".

Нагадаємо, що Олександр у 2026 році дебютував у професійному боксі. У межах вечора боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions "Полтавський танк" нокаутував колумбійця Вільяма Барона у першому раунді.

Паралельно Хижняк продовжує виступи в аматорах. Нещодавно він став переможцем міжнародного турніру Belgrade Winner Tournament у Сербії.