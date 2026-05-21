Хижняк назвав наступну мету в своїй кар’єрі

Український боксер Олександр Хижняк заявив, що його наступною метою в кар'єрі ще одна золота олімпійська медаль.

Слова спортсмена наводить пресслужба Федерації боксу України.

"Цей результат, який мені вдалось досягти – це результат нашої багаторічної праці. Я переможець чемпіонату Європи, переможець Європейських ігор, переможець чемпіонату світу, переможець Олімпійських ігор. Всі змагання, які є в дорослому боксі, на всіх ми здобули найвищі нагороди. Ми підняли високу планку.

Зараз мене дуже мотивує те, що я зможу здобути ще одну золоту медаль на Олімпійських іграх. Для мене це дуже важливо, мені хочеться стати першим боксером в нашій країні, який здобув найбільшу кількість олімпійських нагород. Мене це дуже мотивує. Я роблю свою роботу професійно, і мені дуже приємно бачити наскільки це цінно і важливо для молодих спортсменів", – заявив спортмен.