Кабаєл визначився з суперником на бій у січні

Тимчасовий чемпіон світу WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) дізнався ім’я свого наступного опонента.

Про це повідомляє BILD.

10 січня в Оберхаузені 33-річний німець проведе бій проти непереможного поляка Даміана Книби (17-0, 11 KO).

Книба виступає під егідою американської промоутерської компанії Top Rank і в останньому поєдинку достроково переміг досвідченого американця Джо Давейко.

За інформацією джерела, команда Кабаєла вела переговори щодо організації бою з британцем Деніелом Дюбуа, однак домовленості досягнуто не вдалося. У підсумку сторони зупинили вибір на Книбі.

Офіційне оголошення поєдинку очікується найближчими днями. Пресконференція, присвячена події, запланована на середу.

Нагадаємо, у своєму попередньому бою Кабаєл здобув перемогу над Жилеєм Жангом.

Раніше Агіт Кабаєл висловився про можливий бій проти Усика.