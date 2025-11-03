Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Кабаєл визначився з суперником на бій у січні

Володимир Варуха — 3 листопада 2025, 10:30
Кабаєл визначився з суперником на бій у січні
Агіт Кабаєл

Тимчасовий чемпіон світу WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) дізнався ім’я свого наступного опонента.

Про це повідомляє BILD.

10 січня в Оберхаузені 33-річний німець проведе бій проти непереможного поляка Даміана Книби (17-0, 11 KO).

Книба виступає під егідою американської промоутерської компанії Top Rank і в останньому поєдинку достроково переміг досвідченого американця Джо Давейко.

За інформацією джерела, команда Кабаєла вела переговори щодо організації бою з британцем Деніелом Дюбуа, однак домовленості досягнуто не вдалося. У підсумку сторони зупинили вибір на Книбі.

Офіційне оголошення поєдинку очікується найближчими днями. Пресконференція, присвячена події, запланована на середу.

Нагадаємо, у своєму попередньому бою Кабаєл здобув перемогу над Жилеєм Жангом.

Раніше Агіт Кабаєл висловився про можливий бій проти Усика.

Бокс Агіт Кабаєл

Агіт Кабаєл

Непереможний надважковаговик назвав свою перевагу над Усиком
Дюбуа назвав бажаних суперників на наступний поєдинок
Визначився наступний суперник Кабаєла
Потенційний суперник Усика кинув виклик Дюбуа
Чісора назвав двох боксерів, які здатні побити Усика

Останні новини