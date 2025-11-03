Кабаєл визначився з суперником на бій у січні
Тимчасовий чемпіон світу WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) дізнався ім’я свого наступного опонента.
Про це повідомляє BILD.
10 січня в Оберхаузені 33-річний німець проведе бій проти непереможного поляка Даміана Книби (17-0, 11 KO).
Книба виступає під егідою американської промоутерської компанії Top Rank і в останньому поєдинку достроково переміг досвідченого американця Джо Давейко.
За інформацією джерела, команда Кабаєла вела переговори щодо організації бою з британцем Деніелом Дюбуа, однак домовленості досягнуто не вдалося. У підсумку сторони зупинили вибір на Книбі.
Офіційне оголошення поєдинку очікується найближчими днями. Пресконференція, присвячена події, запланована на середу.
Нагадаємо, у своєму попередньому бою Кабаєл здобув перемогу над Жилеєм Жангом.
Раніше Агіт Кабаєл висловився про можливий бій проти Усика.