Поразка стане катастрофою, – відомий промоутер висловися напередодні бою Юбенк – Бенн

Промоутер Кріса Юбенка Бен Шалом вважає, що поразка його клієнта в поєдинку з Конором Бенном стане катастрофою для британського боксу.

Слова функціонера наводить ESPN.

"На мою думку, перемога Юбека-молодшого необхідна британському боксу. Якщо виграє Бенн, то це стане катастрофою.

Ми очікуємо на перемогу Кріса. Він – чемпіон. Це той хлопець, який вже довгий час б'ється на найвищому рівні. Весь британський спорт хоче нашої перемоги", – розповів Шалом.

Бій між двома британцями відбудеться сьогодні вночі у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.

Нагадаємо, раніше своїми думками про це бій поділився Едді Гірн.