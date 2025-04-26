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Поразка стане катастрофою, – відомий промоутер висловися напередодні бою Юбенк – Бенн

Володимир Максименко — 26 квітня 2025, 12:38
Поразка стане катастрофою, – відомий промоутер висловися напередодні бою Юбенк – Бенн
Getty Images

Промоутер Кріса Юбенка Бен Шалом вважає, що поразка його клієнта в поєдинку з Конором Бенном стане катастрофою для британського боксу.

Слова функціонера наводить ESPN.

"На мою думку, перемога Юбека-молодшого необхідна британському боксу. Якщо виграє Бенн, то це стане катастрофою.

Ми очікуємо на перемогу Кріса. Він – чемпіон. Це той хлопець, який вже довгий час б'ється на найвищому рівні. Весь британський спорт хоче нашої перемоги", – розповів Шалом.

Бій між двома британцями відбудеться сьогодні вночі у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

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Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.

Нагадаємо, раніше своїми думками про це бій поділився Едді Гірн.

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