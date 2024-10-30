Промоутер розповів, чому вважає Ф'юрі аутсайдером в бою проти Усика

Британський промоутер Едді Гірн вважає ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) аутсайдером в бою проти володаря поясів WBC, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Слова Гірна наводить наводить портал Boxing News 24:

"Я не знаю, як перемогти Усика, але Тайсон Ф'юрі дуже розумний боєць. У нього є розумні люди в кутку. З точки зору рівня IQ в боксі, він знаходиться на висоті. На жаль, як і Олександр Усик. Тому моя ставка, особливо після першого бою, завжди буде на Олександра Усика.

Моє серце хоче бачити перемогу Тайсона Ф'юрі. Не тільки тому, що він британець, а й тому, що я хочу організувати його бій з Ентоні Джошуа. Я хотів би, щоб він переміг, але я бачу його аутсайдером у цьому бою".

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Нещодавно між боксерами відбулась дуель поглядів.