Арум назвав свій рахунок в поєдинку Бетербієв – Бівол

Засновник та керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум побачив у бою між киргизстанським боксером Дмітрієм Біволом (23-1, 12 КО) і представником Канади Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО) перемогу другого з рахунком 115-113.

Про це промоутер розповів у подкасті Fight Freaks Unite:

"Я вважаю, що Бетербієв виграв бій. У мене вийшов рахунок 7-5 на користь Бетербієва. Особливо через те, що він добре проявив себе у пізніх раундах і взяв їх усі, що було необхідно для перемоги.

Перш ніж робити якісь висновки щодо бою, варто подивитися на суддівські картки. Троє суддів мали однакові оцінки в десяти раундах. Іншими словами, не було суперечок щодо десяти раундів: шість на користь Бетербієва, чотири – на користь Бівола. У двох раундах судді розділилися: один віддав обидва Бетербієву, інший – Біволу, а американський суддя Фельдман розділив по одному.

Саме тому ми отримали рахунки: нічия, 7-5 для Бетербієва і 8-4 на користь Бетербієва. Це був дуже добре оцінений бій. Судді не розділилися у своїх рішеннях".

Відзначимо, що непереможені боксери зійшлися у поєдинку за абсолютний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.