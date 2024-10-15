Промоутер назвав суперника, з яким має зустрітися чемпіон Великої Британії

Промоутер Френк Воррен хоче, щоб чемпіоном Великої Британії та Британської Співдружності у хевівейті Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО) провів наступний бій проти американського проспекта Джареда Андерсона (17-1, 15 KO).

Про це повідомляє Talksport.

12 жовтня Фабіо Вордлі переміг британського боксера Фрейзера Кларка.

Поєдинок завершився вже у першому раунді. Вордлі провів серію точних ударів і відправив суперника в нокдаун, після чого рефері почав відлік та, зрештою, зупинив бій.

Джаред Андерсон у ніч із 3 на 4 серпня у Лос-Анджелесі програв нокаутом Мартіну Баколе. Це було його перша поразка на профі-рингу.

У 2022 році Андерсон вийшов переможцем після поєдинку з українцем Андрієм Руденко.