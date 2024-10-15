Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Промоутер назвав суперника, з яким має зустрітися чемпіон Великої Британії

Володимир Клепач — 15 жовтня, 15:10
Промоутер назвав суперника, з яким має зустрітися чемпіон Великої Британії
Фабіо Вордлі
Getty Images

Промоутер Френк Воррен хоче, щоб чемпіоном Великої Британії та Британської Співдружності у хевівейті Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО) провів наступний бій проти американського проспекта Джареда Андерсона (17-1, 15 KO).

Про це повідомляє Talksport.

12 жовтня Фабіо Вордлі переміг британського боксера Фрейзера Кларка.

Поєдинок завершився вже у першому раунді. Вордлі провів серію точних ударів і відправив суперника в нокдаун, після чого рефері почав відлік та, зрештою, зупинив бій.

Джаред Андерсон у ніч із 3 на 4 серпня у Лос-Анджелесі програв нокаутом Мартіну Баколе. Це було його перша поразка на профі-рингу.

У 2022 році Андерсон вийшов переможцем після поєдинку з українцем Андрієм Руденко.

Френк Воррен Джаред Андерсон Фабіо Вордлі

Фабіо Вордлі

Британский нокаутер надважкої ваги вперше увійшов до першої десятки рейтингу The Ring
Кларк переніс операцію після поразки від Вордлі
Вордлі переміг Кларка нокаутом у першому раунді
Леннокс Льюїс дав важливу пораду британському проспекту надважкої ваги

Останні новини