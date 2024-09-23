Від абсолюта – абсолюту: Круфорд показав подарунок Усика

Колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу Теренс Коруфорд отримав подарунок від Олександра Усика.

Про це він повідомив у Instagram.

"Великий привіт моєму другу Олександру Усику. Дякую за подарунок, брате, я дуже ціную це", – написав Кроуфорд, прикріпивши спільне фото з українцем, на якому він тримає подарований годинник.

Зазначимо, що Усик та Кроуфорд зустрілися на стадіоні "Вемблі" під час бою між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, який завершився гучною сенсацією.