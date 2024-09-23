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Від абсолюта – абсолюту: Круфорд показав подарунок Усика

Ігор Чернявський — 23 вересня, 08:40
Від абсолюта – абсолюту: Круфорд показав подарунок Усика
Instagram Теренса Кроуфорда

Колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу Теренс Коруфорд отримав подарунок від Олександра Усика.

Про це він повідомив у Instagram.

"Великий привіт моєму другу Олександру Усику. Дякую за подарунок, брате, я дуже ціную це", – написав Кроуфорд, прикріпивши спільне фото з українцем, на якому він тримає подарований годинник.

Зазначимо, що Усик та Кроуфорд зустрілися на стадіоні "Вемблі" під час бою між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, який завершився гучною сенсацією.

Бокс Олександр Усик Теренс Кроуфорд

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