Верховен повідомив, хто був ініціатором проведення бою з Усиком

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен розповів, як відбулась домовленість про бій з Олександром Усиком.

Його слова у соцмережі X передає Аріель Хельвані.

Спортсмен підтвердив, що спочатку мав провести поєдинок з Ентоні Джошуа. Проте через смертельну аварію за участі британця його довелося відкласти, після чого виник варіант з українським боксером.

"Ми мали телефонну розмову та почули щось на кшталт: "Бій може відбутися, але Ей Джею просто потрібен час, щоб відновитися фізично та психологічно. Тож, ймовірно, десь у березні ми поговоримо про це більше". Я відповів: "Добре, не хвилюйтеся, я розумію. Повністю поважаю всю цю ситуацію". Тож ми залишили це, я все ще був в Іспанії, тому ми прийшли до спортзалу, і мій тренер з боксу Пітер Ф'юрі сказав: "Я тут подумав, а як щодо бою з Олександром Усиком". Я сказав: "Так, чому б і ні? Хіба це не варіант? Мені подобається ця ідея, але я не знаю, чи доступний цей варіант, дозволь мені перевірити".

Через кілька днів після нашої розмови я зателефонував їм і сказав: "У нас є ідея. Я був абсолютним чемпіоном у своїй дисципліні протягом останніх 12 років, а Олександр Усик був абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Потім він піднявся вгору та вже давно є непереможеним чемпіоном у надважкій вазі. То як щодо бою абсолюта проти абсолюта?" Вони сказали одне: "Нам це подобається". Тож ми почали обговорювати з Олександром цю ідею. Йому вона сподобалася, тому вони втілили її в життя", – сказав Верховен.