Це цугцванг: Красюк на прикладі піраміди висловився про наступний бій Усика

Промоутер Олександр Красюк відреагував на рішення Олександра Усика битись проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Своїми думками він поділився в інтерв'ю на Youtube-каналі ТАЙК МАЙСОН.

Він пояснив, чому український боксер обрав саме такого суперника та розповів про своє ставлення до організації цього бою.

"Зараз спробую обґрунтовано – щоб нікого не образити й донести думку. Поєдинок буде на пірамідах. Уявімо піраміду. Є чотири грані, і людина стоїть на вершині. Будь-який крок у будь-якому напрямку означає, що вона мусить покинути вершину. Це цугцванг: що б ти не зробив, ти вже погіршуєш позицію. Саме тому я був прибічником завершення кар'єри Усика, бо він досяг усього, що можна, а того, чого не можна, досягати вже й не треба. Зараз я з розумінням ставлюся до вибору суперника, бо можу поставити альтернативне питання: а хто? От якщо не Ріко, то хто? З ким цікавий бій? З Фабіо Вордлі? Ну, бій як бій. З Агітом Кабаєлом? Так само. Я говорю як звичайний пересічний глядач. Мені набагато цікавіше подивитися бій Усика з кікбоксером, тому що це щось незвичне, ніж Усик – Кабаєл, Усик – Вордлі чи ще хтось інший. Тому так, дуже складно вибрати суперника. Міг би мати право на життя бій із Деонтеєм Вайлдером – як unfinished business, ще з того покоління. Але забарилися з часом і втратили таку можливість", – сказав Красюк.

Промоутер заявив, що отримає Усик від цього поєдинку. Він вважає, що спортивна спадщина від нього ніяк не зміниться.

"Єдиний бенефіт – це гроші. А з точки зору кар'єри – ну куди ще? Уже нема куди. Тобто ти вже на вершині піраміди. Ти маєш завершити, зафіксувати: я всього досяг. Крапка. Всім дякую, я пішов", – сказав Красюк.

Зазначимо, що поєдинок відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. Це буде добровільний захист пояса WBC.

Раніше Усик розповів, що вже знає, коли завершить кар'єру. В нього є чітка дата, після чого він остаточно повісить рукавички на цвях.