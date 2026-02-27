Абсолютний проти абсолютного: Верховен – про майбутній бій з Усиком
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен поділився очікуваннями від бою з чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО), наголосивши, що такий виклик його дуже мотивує.
Його слова наводить міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх на своїй сторінці в Х (Twitter).
"Я провів дванадцять років як абсолютний чемпіон світу з кікбоксингу в надважкій вазі та досяг усього, що планував. Але перебування на вершині так довго не зменшило мій голод – воно його лише посилило. Я не шукав комфорту, тому почав шукати найвищий можливий виклик в іншому світі.
Усик – абсолютний чемпіон у боксі. Саме такі виклики мене мотивують. Абсолютний проти абсолютного. Найкращий проти найкращого", – сказав Верховен.
Нагадаємо, бій відбудеться 23 травня Гізі, Єгипет. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Трансляція буде доступна на DAZN.