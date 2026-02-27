Абсолютний проти абсолютного: Верховен – про майбутній бій з Усиком

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен поділився очікуваннями від бою з чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО), наголосивши, що такий виклик його дуже мотивує.

Його слова наводить міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх на своїй сторінці в Х (Twitter).

"Я провів дванадцять років як абсолютний чемпіон світу з кікбоксингу в надважкій вазі та досяг усього, що планував. Але перебування на вершині так довго не зменшило мій голод – воно його лише посилило. Я не шукав комфорту, тому почав шукати найвищий можливий виклик в іншому світі.

Усик – абсолютний чемпіон у боксі. Саме такі виклики мене мотивують. Абсолютний проти абсолютного. Найкращий проти найкращого", – сказав Верховен.

Legends collide where legends were built 🥊🦂



On May 23, under the shadows of the ancient giants, Oleksandr Usyk takes on Rico Verhoeven at the iconic Pyramids of Giza 🔥



Glory in Giza | May 23 | LIVE on DAZN



Brought to you by @ringmagazine pic.twitter.com/Oh7vDDvLZY — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 27, 2026

Нагадаємо, бій відбудеться 23 травня Гізі, Єгипет. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Трансляція буде доступна на DAZN.