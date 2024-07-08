Вайт назвав фаворита реваншу Усик — Ф'юрі

Британський боксер Ділліан Вайт (30-3, 20 КО) вважає, що Тайсону Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) буде ще важче у бою-реваншу проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Цитує Вайта SecondsOut Boxing News.

"Це надважка вага, тому все можливо, і ви не можете списувати Ф'юрі. Але, можливо, ці важкі бої, які він провів, вплинули на нього. Ви не знаєте, яка він людина, а він пережив багато важких боїв, нокдаунів і, можливо, це вплинуло на нього, а можливо це його більше не турбує чи мотивує. Якщо він правильно підготується, то матиме великий шанс, але впевненість Усика буде зашкалювати. Раніше він думав, що зможе перебоксувати його, але тепер він знає, що може завдати йому шкоди, тому для Тайсона це буде набагато складнішим завданням", — сказав Вайт.

Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року в Cаудівськsq Аравії.

Напередодні Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Ентоні Джошуа — Даніель Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.