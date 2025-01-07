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Зрада гірше, ніж розбите серце: Вайлдер – про свою кар'єру

Володимир Максименко — 7 січня 2025, 12:49
Зрада гірше, ніж розбите серце: Вайлдер – про свою кар'єру
Деонтей Вайлдер
Getty images

Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBC у важкій вазі Деонтей Вайлдер розповів про берег своєї кар'єри, що викликає у нього відчуття "ефекту доміно".

Спортсмен поспілкувався з Talksport.

"Краще попереду. Я мав безліч факторів, що відвертати мою увагу від спорту, мав піклуватись про велику кількість людей.

Умене семеро власних дітей, мені треба думати про кожного з них. Окрім того, мене зраджували мої найближчі люди.

Останні п'ять років були як ефект доміно. Зрада гірше, ніж розбите серце.

Мені регулярно пропонували повернутись в ринг, в тому числі з Нганну. Фресіс, друже, я сподіваюсь, що у тебе все гаразд. Я можу лише уявити як це – втратити дитину. Сподіваюсь, що ніколи цього не відчую на собі", – розповів Вайлдер.

Свій останній бій американець провів у червні 2024 року, поступившись Чжану Чжилею в п'ятому раунді.

Раніше Деонтей анонсував своє повернення у ринг.

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