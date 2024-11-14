Вайлдер анонсував своє повернення на ринг

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) заявив, що не збирається завершувати кар'єру після поразок.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Слухайте, у кожного буде своє уявлення про вас, але ці думки не мають значення. Життя буде бити вас і збивати з ніг. Це мислення, яке змушує вас рухатися вперед.

Я пережив поразки ще до того, як почав боксувати. Я пройшов через випробування задовго до того, як ступив на ринг. Мене били, збивали з ніг задовго до того, як я одягнув боксерські рукавички. Я все ще тут, тому що налаштований піднятися і рухатися вперед. Інша важлива мета — вийти на ринг і зробити те, що мені було визначено", – зазначив Вайлдер.