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Вайлдер анонсував своє повернення на ринг

Олександр Булава — 14 листопада 2024, 10:20
Вайлдер анонсував своє повернення на ринг
Деонтей Вайлдер
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) заявив, що не збирається завершувати кар'єру після поразок.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Слухайте, у кожного буде своє уявлення про вас, але ці думки не мають значення. Життя буде бити вас і збивати з ніг. Це мислення, яке змушує вас рухатися вперед.

Я пережив поразки ще до того, як почав боксувати. Я пройшов через випробування задовго до того, як ступив на ринг. Мене били, збивали з ніг задовго до того, як я одягнув боксерські рукавички. Я все ще тут, тому що налаштований піднятися і рухатися вперед. Інша важлива мета — вийти на ринг і зробити те, що мені було визначено", – зазначив Вайлдер.

Нагадаємо, Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

Нещодавно Деонтей пояснив поразки травмою руки про яку дізнався нещодавно.

Деонтей Вайлдер

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