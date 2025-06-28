Я ставатиму все кращим і кращим, – Вайлдер висловився про першу за 3 роки перемогу

Зірковий американський боксер Деонтей Вайлдер (44-5-1, 40 КО) висловився про свою перемогу над Тіреллом Герндоном (24-6, 15 КО). Він заявив, що буде прогресувати й надалі.

Слова "Бронзового бомбардувальника" передає The Ring.

"Це було чудово. Герндон – міцний хлопець. Я вдячний за цю роботу. У мене було багато часу, щоб зібратися – розумово, фізично, емоційно. Це був довгий шлях для мене. Я просто радий прийняти на ринг. Знаю, я не дав усім того, що вони справді хочуть побачити, але ми будемо ставати кращими з кожним разом. Це – новий початок для мене. Я ставим все кращим і кращим, обіцяю вам це", – сказав Вайлдер.

Нагадаємо, Деонтей зумів нокаутувати свого опонента в сьомому раунді. Вайлдеру в жовтні виповниться 40 років, але він не збирається завершувати кар'єру.

Для боксера це була перша перемога за 3 роки. Тривалий час він мав "0" у графі поразки, але починаючи з лютого 2020 року програв 4 бої з 5. Його перемагали Тайсон Ф'юрі (двічі нокаутом), Джозеф Паркер (одноголосним рішенням суддів) та Чжан Чжилей (нокаутом). У жовтні 2022 року американець нокатував фіна Роберта Хеленіуса.