Вау, це ж Усик: срібний призер Олімпійських ігор захопився українцем

Срібний призер Олімпійських ігор-2020 Річард Торрез висловися про боксерів, якими захоплюється.

Американець поспілкувався з Boxingscene.

"Знаєте, це дійсно дивно, але я досі схиляюсь перед цими хлопцями. Дивлюсь і "вау, це ж Усик!", або "вау, це ж Ентоні Джошуа". Це ті хлопці, якими я захоплювався коли зростав. Це збиває з пантелику – це дуже велика частина мене", – розповів Торрез.

Також 26-річний боксер висловився про упевненість у своїх силах.

"Я хочу продемонструвати, що не просто так тут знаходжусь. Я – олімпійський медаліст і готовий показати усьому світу, що готовий заробити боксерське ім'я, яке знатимуть в кожній хаті", – резюмував Торрез.

Річард у своєму останньому поєдинку переміг Гвідо Віанелло одноголосним рішенням суддів та отримав пояс IBF North American.

Раніше перспективний американець закликав Мозеса Ітауму дати йому бій.