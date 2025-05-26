Бився з Ф'юрі та Джошуа: Воррен натякнув, що Ітаума може провести поєдинок із зірковим європейцем

Промоутер Мозеса Ітауми (12-0, 10 КО) Френк Воррен хотів би, щоб 20-річний британець провів бій проти шведа Отто Валліна (27-3, 15 КО).

Про це Воррен заявив у коментарі для BoxNation.

"Думаю, Отто Валлін буде для нього чудовим суперником у наступному поєдинку.

Отто довів, що є дуже витривалим і міцним суперником, який заслужив повагу боксерської спільноти завдяки своїм боям проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Він дав чудовий бій Дереку Чісорі, і для Мозеса, який хоче набратися досвіду, це, мабуть, буде чудовим викликом. Джермейн Франклін — ще один бій, який мені подобається. До кінця року ми плануємо значно підвищити планку", – сказав Воррен.