Валлін назвав фаворита бою Дюбуа – Паркер

Шведський надважковаговик Отто Валлін (26-2, 14 KO) вважає, що володар поясу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) переможе тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).

Цитує боксера Boxing News.

"Це буде відмінний бій, має бути дуже цікаво. Дюбуа виглядав дуже добре проти Ентоні Джошуа. Виходячи з цього бою, я вважаю, що Дюбуа переможе і Паркера. Мабуть, це буде дуже хороший поєдинок", – розповів Валлін.

Бій Дюбуа та Паркера відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.