Валлін здивував прогнозом на бій Джошуа — Дюбуа

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (26-2, 14 KO) вважає, що ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) переможе володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (21-2, 20 КО).

Про це Валлін розповів у коментарі Through The Ropes.

"Це хороший бій для Джошуа. Мабуть, він є фаворитом. Дюбуа — сильний хлопець. Він хороший боксер, але я вважаю, що Джошуа завдасть йому проблем. Якщо Дюбуа пропускатиме стільки ударів, як у бою з Хрговичем, то Джошуа переможе нокаутом до шостого раунду.

Якщо Дюбуа трохи краще захищатиметься, якщо зможе пресингувати Джошуа й завдати кілька гарних ударів, то їхній бій буде гарним. Але тут багато "якщо".

Я можу судити лише з останнього бою Дюбуа, в якому він багато пропускав. Він не зможе робити це з Джошуа", — сказав Валлін.