Валлін дав пораду Дюбуа перед поєдинком з Джошуа

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (26-2, 14 KO) вважає, що володарю титулу IBF у надважкій вазі Даніелю Дюбуа (21-2, 20 КО) слід покращити захист перед боєм з Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це Валлін розповів у коментарі Pro Boxing Fans.

"Це буде цікавий бій хороших панчерів. Може відбутися все, що завгодно. Але якщо Дюбуа піде вперед і пропустить так багато ударів, як у бою з Хрговичем, то Джошуа досить рано його нокаутує.

Якщо Даніель поліпшить захист, влучить по Джошуа хорошими ударами, змусить його сумніватися в собі, то бій може вийти хорошим. Подивимося, як воно буде", — сказав Валлін.