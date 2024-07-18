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Валлін дав пораду Дюбуа перед поєдинком з Джошуа

Олександр Булава — 18 липня, 21:36
Валлін дав пораду Дюбуа перед поєдинком з Джошуа

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (26-2, 14 KO) вважає, що володарю титулу IBF у надважкій вазі Даніелю Дюбуа (21-2, 20 КО) слід покращити захист перед боєм з Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це Валлін розповів у коментарі Pro Boxing Fans.

"Це буде цікавий бій хороших панчерів. Може відбутися все, що завгодно. Але якщо Дюбуа піде вперед і пропустить так багато ударів, як у бою з Хрговичем, то Джошуа досить рано його нокаутує.

Якщо Даніель поліпшить захист, влучить по Джошуа хорошими ударами, змусить його сумніватися в собі, то бій може вийти хорошим. Подивимося, як воно буде", — сказав Валлін.

Нагадаємо, поєдинок між британцями відбудеться 21 вересня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Раніше Олександр Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.

Бокс Ентоні Джошуа Отто Валлін Даніель Дюбуа

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