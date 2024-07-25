Усик: Після бою з Ф'юрі мама просила мене завершити з боксом

Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) поділився розмовою із мамою, яка просила його завершити кар'єру після перемоги над Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Українець розповів про це в інтерв'ю Boxing King Media.

"Мама сказала мені: "Досить". Я відповів: "Ні". – "Чому? Ти ж виграв усе" – "Так, але в нашому контракті є пункт про реванш". Моя мама не розуміє англійської. Мамо, я тебе люблю. Я хочу продовжувати боксувати, тому що люблю бокс. Я відчуваю, що маю силу. Це моє життя. Моя дружина говорила мені: "Я знаю, що ти ніколи не припиниш боксувати, будеш тренуватися, брати участь у боях". Я кажу: "Так, я знаю. Це моє життя, я продовжу боксувати", – сказав Усик.

Нагадаємо, другий бій між Усиком і Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF.

Зазначимо, що організатор бою Туркі Аль-аш Шейх не приховує своєї підтримки Ф’юрі.