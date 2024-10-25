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Усик звернувся з особливим проханням до Трампа

Олександр Булава — 25 жовтня, 16:41
Усик звернувся з особливим проханням до Трампа
Getty images

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександр Усик звернувся до кандидата в президенти США Дональда Трампа з проханням допомогти звільнити українських військовополонених.

Про це боксер повідомив у соцмережі "X".

Усик закликав стендапера та ведучого подкасту Джо Рогана передати його послання Дональду Трампу.

"Дорогий Джо Роган, не міг би ти звернутися до Дональда Трампа, коли він з’явиться у твоєму подкасті: якщо пан президент настільки впевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників Азовсталі й усіх українців з російського полону? Час має важливе значення. З повагою – Олександр", – написав Усик.

Нещодавно Усик провів першу дуель поглядів з Тайсоном Ф'юрі перед їх реваншем. Перед цим українець попросив британця залишити автограф на світлинах з їх першого бою.

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