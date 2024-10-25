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Усик дав коментар щодо контроверсійного бою Бетербієв – Бівол

Руслан Травкін — 25 жовтня, 09:28
Усик дав коментар щодо контроверсійного бою Бетербієв – Бівол
Олександр Усик
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Володар поясів WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) зізнався, що дивився бій Бетербієв – Бівол. Українець назвав свій рахунок поєдинку, але згоден із рішенням суддів.

Його слова наводить Boxing King Media.

"Я дивився бій. Думаю, що результат бою справедливий. Для мене рахунок за раундами 6-6, але Бівол програв чемпіонські раунди.

Останні три раунди 100% виграв Бетербієв", – заявив Усик.

Зазначимо, що наступний суперник Олександра Тайсон Ф'юрі також схиляється до того, що Бетербієв заслужено став переможцем зустрічі.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня Бетербієв завершив об'єднання титулів у бою проти Дмітрія Бівола. Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114.

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