Усик розповів, чому вибрав образ Агента 47 з серії ігор Hitman

Володар поясів WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) розповів, що образ для Агента 47 з серії ігор Hitman для нього значно більше, ніж просто костюм чи сценічний персонаж. Для Усика це втілення особистої місії, що відображає його підхід до боксу як до справи життя.

Його слова наводить Boxing King Media.

"Це просто мій образ, але він більше, ніж образ. Це моя місія, місія як спортсмена і боксера".

Відзначимо, що український спортсмен з'явився на пресконференції перед реваншем з ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) у костюмі персонажа з серії ігор Hitman. Олександр навіть поголився налисо, щоб відповідати своєму образу Агента 47.

Агент 47 – це головний персонаж серії популярних відеоігор Hitman, створених компанією IO Interactive. Агент 47 – професійний найманий вбивця, клон, який має кодове ім’я та штрих-код на потилиці. Він відомий своєю холоднокровністю, точністю та майстерністю виконання складних завдань, зазвичай пов’язаних із ліквідацією високопоставлених цілей. У грі його місії вимагають стратегічного планування, майстерності маскування та вміння використовувати різні інструменти і методи, щоб досягти цілей максимально тихо й ефективно.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.