Усик: Моя кар'єра ще не завершена, можливо це лише початок

Володар поясів WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) заявив, що не планує завершувати кар'єру після бою-реваншу з ексчемпіоном світу в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це український боксер розповів порталу Boxing King Media.

"Я продовжую битися, тому що мені це подобається, це моє життя. Послухайте, те, що я виграв, золоту олімпійську медаль, двічі титул абсолютного чемпіона, це не означає завершення кар'єри. Можливо, це лише початок моєї боксерської кар'єри", – сказав Усик.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.