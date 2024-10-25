Гірн назвав фаворита в реванші Усик – Ф'юрі

Британський промоутер Едді Гірн розповів, чому він вважає, що володар поясів WBC, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) буде для нього фаворитом у бою з ексчемпіоном світу в Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це Гірн детально разказав YouTube-каналу The Stomping Ground.

"Тайсон набагато рішучіший суперник, ніж це часом може здатися, тому, я думаю, поразка його справді зачепила – і це добре. Я сподіваюся, що так і є, бо це підживить його на реванш.

Коли Усик тебе переміг, думаю, дуже складно здолати його вдруге, тому що він наче "зчитує" твої рухи під час бою. І не забувайте, що в першому бою він фактично перехитрив і переміг надважковаговика зростом 2,06 м, чого раніше не робив. Він відчував, що саме це потрібно для перемоги.

У реванші, як на мене, Ф’юрі варто бути агресивнішим. У першому бою він завдав Усику шкоди і мав певний успіх, але, коли ти агресивний проти Усика, це йому підходить, бо він чудовий контратакуючий боєць. У нього чудова робота ніг, він прекрасно маневрує".

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.