Я можу більше: Усик прокоментував у соцмережах ефектну перемогу над Дюбуа

Новоспечений беззаперечний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував свою ефектну перемогу над Даніелем Дюбуа.

Українець зробив відповідний допис у соцмережах.

"Я можу більше", – написав Олександр.

Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував у п'ятому раунді Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).

Завдяки цій звитязі українець увійшов в історію, як перший боксер, який вдруге зумів стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Після бою Олександр оголосив ім'я наступного потенційного суперника.