Жадібне пузо, ти мій друг: Усик звернувся до Ф'юрі

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) звернувся до Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24KO) назвавши його своїм другом.

Зробив він це у своєму Instagram.

"Привіт, мій друже Жадібне пузо! Продовжуй тренуватися. Я відпочиваю, брате, я знаю, що ти важко працюєш, це добре, ціную це. Дякую тобі величезне, Жадібне пузо. Ти мій друг. Ти мій друг!", — сказав українець.

Нагадаємо, що українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.